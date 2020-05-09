Нижегородским салонам красоты с медлицензией разрешено открыться Бизнес

Нижегородским салонам красоты с медицинской лицензией разрешено открыться и на первом этапе снятия ограничений. Глеб Никитин 26 мая 2020 года внес изменения в Указ Губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности" № 27 от 13 марта 2020 года. Согласно дополнениям на первом этапе снятия ограничений в регионе становится возможной работа салонов красоты, имеющих лицензию на медицинскую деятельность. Как отметил глава региона, решение было принято в связи со стабилизацией динамики заболеваемости.

"На протяжении последних дней фиксируется примерно одинаковое количество новых выявленных случаев. Поэтому вместе с Роспотребнадзором мы обсудили возможность дополнительного снятия ограничений. В результате было принято решение согласовать работу салонов красоты с медлицензией на первом этапе", - сказал Глеб Никитин.

По методическим рекомендациям Роспотребнадзора, деятельность салонов красоты без медицинской лицензии может возобновиться на втором этапе снятия ограничений. Однако в пилотном режиме в Нижегородской области уже на первом этапе допускается восстановление деятельности салонов красоты, не имеющих лицензий на медицинскую деятельность, и парикмахерских - при условии использования системы видеоаналитики. Теперь к числу организаций, имеющих право возобновить работу раньше наступления второго этапа снятия ограничений, добавились и салоны красоты с медицинскими лицензиями.

"Медицинская лицензия предполагает очень серьезные требования к организации деятельности салонов красоты. Надеюсь, руководители и владельцы таких предприятий прекрасно понимают степень своей ответственности. В случае выявления нарушений лицензия может быть отозвана. Всего в Нижегородской области около 160 подобных организаций. У всех есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, персонал прошел инструктаж для допуска к работе в сложных эпидемиологических условиях. Салоны с медлицензией оказывают ряд услуг, которые уже не терпят отлагательств. Поступает много обращений от клиентов, касающихся даже не эстетических вопросов, а проблем, связанных с сохранением здоровья", - отметил заместитель губернатора Андрей Саносян.

По данным на 26 мая 2020 года, 55 салонов красоты в регионе возобновили деятельность.

Глеб Никитин напомнил, что правительство Нижегородской области субсидирует приобретение камер. Предельная величина субсидии на покупку одной видеокамеры для салона составляет порядка 8 тысяч рублей. При этом, если заявка на получение субсидии будет подана не позднее 27 мая, из бюджета компенсируют 100% от суммы понесенных затрат, но не более 8 тысяч рублей за одну камеру. Если заявление подано после этой даты, компенсация составит 50% затрат, но не более 4 тысяч рублей за камеру.

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