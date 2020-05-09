Бездомный нижегородец получил 2,5 года колонии за попытку изнасилования на кладбище Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец получил 2,5 года за попытку изнасилования девушки на кладбище. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, днем 17 ноября прошлого года 32-летний мужчина напал на женщину на кладбище "Ново-Сормовское" и попытался ее изнасиловать. Проходящий мимо мужчина увидел происходящее и закричал на злоумышленника. Это его спугнуло.

На суде мужчина, который помог пострадавшей, выступил в качестве свидетеля. Найти виновника удалось благодаря информации, размещенной в СМИ.

В СУ СК отметили, что подсудимый не имел постоянного места жительства. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). При этом, свою вину мужчина не признал. Тем не менее, приговор суда - 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.