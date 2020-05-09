Нижегородская областная фармация готова обеспечить регион тестами на антитела к COVID-19 Бизнес

Нижегородская областная фармация готова обеспечить регион тестами на антитела к COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время государственное предприятие заключило контракт с ООО "НПО "Диагностические системы" на поставку 10 тысяч наборов реагентов "ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2" для выявления суммарных антител к коронавирусу методом иммуноферментного анализа. Общая сумма контракта составила 92 млн рублей.

Тест-системы, которые предназначены для использования в лабораториях и медицинских организациях, поступают на склад государственного предприятия по мере необходимости.

Рамочный контракт позволяет обеспечить доступность тест-систем для лечебных и диагностических учреждений Нижегородской области: при поступлении заявки Нижегородская областная фармация имеет возможность осуществить поставку в максимально короткий срок.

Кроме того, 500 упаковок тест-систем SARS-CoV-2 Antibody Test для экспресс-анализа антител к коронавирусу иммунохроматографическим методом поступили на склад формации 22 мая. Договор на поставку тест-систем общей стоимостью 7,7 млн рублей был заключен с фармацевтической компанией Р-Фарм. Эти тесты уже начали поступать по заявкам конечным потребителям, среди которых – медицинские учреждения Нижегородской области, а также организации и предприятия, которые хотят протестировать своих сотрудников.

В пресс-службе подчеркнули, что данные тест-системы на антитела к COVID-19 не предназначены для продажи в розничной сети. Результат должен всесторонне оценить врач и сделать выводы только в сочетании с другой клинической информацией.

СПРАВКА:

Тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test предназначены для качественного определения содержания антител против SARS-CoV-2 в клинических образцах. Напомним, что антитела являются маркерами текущей или перенесённой инфекции. Для анализа могут быть использованы: сыворотка, плазма или цельная кровь. Результат теста определяется в течение 10-20 минут.

Наборы реагентов "ДС-ИФА-АНТИ-SARS-CoV-2" представляют собой инновационную разработку, в которой инфекционная безопасность заложена в дизайн изделия.

Конструкция полностью исключает возможность заражения вирусом сотрудника как в производственном, так и в лабораторном этапах жизненного цикла медицинского изделия.