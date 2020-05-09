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Общество

Еще шесть нижегородцев умерли от COVID-19, увеличив число скончавшихся до 84

28 мая 2020 12:19  [337] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще шесть нижегородцев умерли от коронавируса COVID-19, увеличив число летальных исходов до 84. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Вчера стало известно о смерти также шести жителей региона.

По словам замгубернатора, у всех умерших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. При этом он считает, что необходимо разбираться в малейших подробностях летального исхода.

Напомним, что по данным на 27 мая в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 8 963 человек, в том числе за прошедшие сутки зарегистрировано 228 случаев заболевания, что на три случая меньше, чем днем ранее.

Между тем, из общего числа заболевших 3 260 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, в том числе за прошедшие сутки – 80 жителей региона.

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