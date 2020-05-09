Последние новости рубрики Общество
28 мая 2020 20:13  [870] Нижний сегодня: главные события дня
28 мая 2020 19:42  [625] Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина объяснила свою досрочную отставку
28 мая 2020 19:06  [203] Архитекторы предложили создать искусственные холмы на пл. Жукова в Нижнем Новгороде
28 мая 2020 18:54  [283] Нижегородская область направит 1 млрд рублей федеральных средств на расселение аварийного фонда
28 мая 2020 18:28  [181] Нижегородская область получит из федерального бюджета на здравоохранение 1,7 млрд рублей
28 мая 2020 18:22  [163] Завершение ремонта дороги Таремское – Крюки в Павловском районе планируется к 1 июня
28 мая 2020 17:57  [477] ГВС отключат позже намеченного срока в семи из восьми районах Нижнего Новгорода
28 мая 2020 17:51  [259] Крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начнут строить в Нижегородской области
28 мая 2020 17:43  [381] Поликлиники Нижегородской области смогут работать в обычном режиме с 1 июня
28 мая 2020 17:08  [192] Детскую игровую зону с водными каналами предлагают создать на бульваре Заречном
Общество

Депутаты ЗС НО поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах

28 мая 2020 13:42  [195] Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в первом чтении изменения в закон "О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО по итогам заседания 28 мая 2020 года.

Закон запрещает розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах, если входы для покупателей расположены со стороны подъездов.

"Этот законопроект направлен на решение острой проблемы, связанной с потреблением гражданами алкогольной продукции в барах, кафе и буфетах, занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов. После рассмотрения проекта закона в первом чтении мы будем проводить процедуру оценки регулирующего воздействия законопроекта, по итогам которой он будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения предпринимательского сообщества. На мой взгляд, предлагаемые меры нужны прежде всего для сохранения спокойствия граждан и защиты подрастающего поколения", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

Одной из причин разработки законопроекта стал тот факт, что в адрес органов государственной власти Нижегородской области поступают многочисленные обращения и жалобы граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках.

Отметим, что согласно федеральному закону, органам государственной власти субъектов РФ предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающих к ним территориях, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph