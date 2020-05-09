Депутаты ЗС НО поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в первом чтении изменения в закон "О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО по итогам заседания 28 мая 2020 года.

Закон запрещает розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах, если входы для покупателей расположены со стороны подъездов.

"Этот законопроект направлен на решение острой проблемы, связанной с потреблением гражданами алкогольной продукции в барах, кафе и буфетах, занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов. После рассмотрения проекта закона в первом чтении мы будем проводить процедуру оценки регулирующего воздействия законопроекта, по итогам которой он будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения предпринимательского сообщества. На мой взгляд, предлагаемые меры нужны прежде всего для сохранения спокойствия граждан и защиты подрастающего поколения", - сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

Одной из причин разработки законопроекта стал тот факт, что в адрес органов государственной власти Нижегородской области поступают многочисленные обращения и жалобы граждан, проживающих в многоквартирных домах, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках.

Отметим, что согласно федеральному закону, органам государственной власти субъектов РФ предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, на прилегающих к ним территориях, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.