Последние новости рубрики Политика
28 мая 2020 18:08  [152] "Праймериз дает рост культуре работы партии с населением", - Роман Стронгин
28 мая 2020 16:41  [155] "Единая Россия" считает ответственным решение предпринимателей участвовать в праймериз
28 мая 2020 14:33  [252] "Пик явки в электронном предварительном голосовании "Единой России" пройден", - Сергей Перминов
28 мая 2020 14:28  [226] Глеб Никитин поблагодарил бывшего нижегородского омбудсмена Надежду Отделкину за работу
28 мая 2020 13:58  [245] Нижегородский предприниматель Владимир Ручка оштрафован на 2,25 млн рублей за взятку
28 мая 2020 13:11  [187] "Изменения в Конституцию нашей страны своевременны и актуальны", - Марина Еминцева
28 мая 2020 12:16  [2659] Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина досрочно сложила полномочия
28 мая 2020 10:35  [260] Глеб Никитин предложил учредить награды для нижегородских медработников и волонтеров
27 мая 2020 18:08  [291] Глеб Никитин отдал свой голос за участника предварительного голосования "Единой России"
27 мая 2020 16:12  [258] Главе Нижнего Новгорода и депутатам Гордумы запретили принимать протокольные подарки
Политика

"Пик явки в электронном предварительном голосовании "Единой России" пройден", - Сергей Перминов

28 мая 2020 14:33  [252] Политика

В партийной процедуре отбора кандидатов по состоянию на 10 утра 28 мая приняли участие 634 170 избирателей. Всего в качестве выборщиков зарегистрированы 1 228 873 человек. Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Сергей Перминов.

По его словам, пик явки в ходе партийной процедуры пройден.

"Как и на обычных выборах в день голосования избиратели традиционно активно идут на участки в первой половине дня, а после обеда явка начинает спадать. В нашем же случае большинство избирателей отдали свои голоса в первой половине недели. В пиковые дни максимальное количество бюллетеней достигало 1 100 штук в минуту, за последние сутки этот показатель существенно уменьшился. Тем не менее, голосование продолжается, мы ждем всех избирателей, кто еще не сделал свой выбор", - пояснил Перминов.

В Нижнем Новгороде на данный момент уже проголосовали более 30 тысяч избирателей. Нижегородцы выбирают кандидатов, которых НРО партии "Единая Россия" выдвинет и поддержит на выборах депутатов городской Думы в сентябре. В связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году праймериз проходит полностью в онлайн-формате. Проголосовать можно на специальном сайте pg.er.ru.

В голосовании принимают участие 96 претендентов. Со списком участников, их биографическими данными и видеопрезентациями можно ознакомиться также на сайте предварительного голосования.

Как ранее заявил руководитель исполнительного комитета НРО партии Алексей Антонов, интерес к процедуре у жителей достаточно высокий.

Обратиться в региональный ситуационный центр по мониторингу хода голосования можно по телефону: 296-55-88.

Напомним, с 25 по 31 мая в Нижнем Новгороде проходит электронное предварительное голосование по отбору кандидатов от партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на очередные выборы депутатов городской Думы, которые состоятся в сентябре. В этом году из-за пандемии предварительное голосование проходит только в онлайн-формате. Принять участие в голосовании могут все желающие жители города старше 18 лет, зарегистрированные на соответствующих избирательных округах. Проголосовать за того или иного кандидата можно будет до 31 мая включительно на официальном сайте предварительного голосования pg.er.ru.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph