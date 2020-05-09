"Пик явки в электронном предварительном голосовании "Единой России" пройден", - Сергей Перминов Политика

В партийной процедуре отбора кандидатов по состоянию на 10 утра 28 мая приняли участие 634 170 избирателей. Всего в качестве выборщиков зарегистрированы 1 228 873 человек. Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Сергей Перминов.

По его словам, пик явки в ходе партийной процедуры пройден.

"Как и на обычных выборах в день голосования избиратели традиционно активно идут на участки в первой половине дня, а после обеда явка начинает спадать. В нашем же случае большинство избирателей отдали свои голоса в первой половине недели. В пиковые дни максимальное количество бюллетеней достигало 1 100 штук в минуту, за последние сутки этот показатель существенно уменьшился. Тем не менее, голосование продолжается, мы ждем всех избирателей, кто еще не сделал свой выбор", - пояснил Перминов.

В Нижнем Новгороде на данный момент уже проголосовали более 30 тысяч избирателей. Нижегородцы выбирают кандидатов, которых НРО партии "Единая Россия" выдвинет и поддержит на выборах депутатов городской Думы в сентябре. В связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году праймериз проходит полностью в онлайн-формате. Проголосовать можно на специальном сайте pg.er.ru.

В голосовании принимают участие 96 претендентов. Со списком участников, их биографическими данными и видеопрезентациями можно ознакомиться также на сайте предварительного голосования.

Как ранее заявил руководитель исполнительного комитета НРО партии Алексей Антонов, интерес к процедуре у жителей достаточно высокий.

Обратиться в региональный ситуационный центр по мониторингу хода голосования можно по телефону: 296-55-88.

Напомним, с 25 по 31 мая в Нижнем Новгороде проходит электронное предварительное голосование по отбору кандидатов от партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на очередные выборы депутатов городской Думы, которые состоятся в сентябре. В этом году из-за пандемии предварительное голосование проходит только в онлайн-формате. Принять участие в голосовании могут все желающие жители города старше 18 лет, зарегистрированные на соответствующих избирательных округах. Проголосовать за того или иного кандидата можно будет до 31 мая включительно на официальном сайте предварительного голосования pg.er.ru.