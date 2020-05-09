Земля под строительство транспортной инфраструктуры будет предоставляться без торгов, - ЗС НО Экономика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в первом чтении проект изменений в закон "О регулировании земельных отношений", внесенный губернатором. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО по итогам заседания 28 мая 2020 года.

Региональный закон предложено дополнить положениями, предусматривающими, что для реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов транспортной инфраструктуры предоставление юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности Нижегородской области, муниципальной собственности, а также государственной, собственность на которые не разграничена, в аренду, будет осуществляться без проведения торгов.

Такими объектами транспортной инфраструктуры могут быть автовокзалы, автостанции, транспортно-пересадочные узлы. В муниципальных образованиях, за исключением Нижнего Новгорода, речь идет о строительстве автостанции либо транспортно-пересадочного узла, обеспечивающих возможность отправления более 250 человек в сутки, или автовокзала, обеспечивающего возможность отправления более 1000 человек в сутки. В Нижнем Новгороде – это строительство автовокзалов либо транспортно-пересадочных узлов, обеспечивающих возможность отправления более 1000 человек в сутки.

Строительство объектов должно быть предусмотрено программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Нижегородской области. Кроме того, инвестиционный проект должен предусматривать увеличение количества рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого он размещается, и увеличение поступлений от налогов.

"Мы продолжаем совершенствовать региональное законодательство. Данный проект закона направлен на развитие общественной транспортной инфраструктуры. От его реализации выиграют все жители области и гости нашего региона. Мы учитываем и то, что строительство инфраструктуры поддерживает экономику области, способствует занятости нижегородцев в строительстве и смежных отраслях", - подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин.