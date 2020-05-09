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Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" установит 199 общедомовых счетчиков тепла и ГВС

28 мая 2020 15:06  [166] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" приступил к установке общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе. До конца года компания планирует установить 199 таких приборов, сообщили в пресс-службе.

В жилых и нежилых помещениях, собственники которых не установили общедомовые счетчики тепловой энергии и ГВС, будут принудительно смонтированы узлы учета в рамках исполнения федерального закона об энергосбережении от 23 ноября 2009года №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В апреле текущего года проектно-изыскательские работы проведены на всех объектах, где Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" (от имени поставщика данных услуг - ПАО "Т Плюс") установит общедомовые приборы учета. С мая их монтаж начался в Кстове: работы проводятся в подвальных помещениях многоквартирных домов (МКД), нежилых зданий и в тепловых пунктах.

Предполагается, что узлы учёта тепловой энергии и горячего водоснабжения будут установлены в 80 многоквартирных домах, в 40 бюджетных учреждениях (детские сады, объекты здравоохранения, объекты МВД и др.) и в 20 объектах, принадлежащих юридическим лицам.

В Дзержинске принудительная установка общедомовых приборов учета тепловой энергии начнется с июня. Работы проведут в 40 многоквартирных домах города, в двух бюджетных учреждениях и двух нежилых объектах.

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