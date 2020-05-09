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Общество

Автомобиль и медпомощь: установлены дополнительные варианты использования маткапитала в Нижегородской области

28 мая 2020 15:12  [259] Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях изменения в областной закон "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента по итогам заседания 28 мая 2020 года.

Установлены дополнительные варианты по использованию регионального материнского капитала, который составляет 100 тысяч рублей и выплачивается при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.

В том числе, средства маткапитала теперь можно потратить на приобретение нового отечественного автомобиля, жилья через участие в долевом строительстве, для оказания медицинской помощи ребенку (детям) медицинскими организациями, имеющими соответствующую лицензию, а также на оплату проезда к месту получения медпомощи ребенка и родителей, оплату проживания родителей, сопровождающих несовершеннолетних детей в больницу.

Кроме того, бы принят еще ряд поправок. Одна из них предусматривает использование средств (либо их части) регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Такое право будет предусмотрено не через 1,5 года, как по действующему закону, а сразу после рождения ребенка.

Другая поправка касается редакции той части закона, где говорится о том, что через 1,5 года семья может получить единовременно 10 тысяч рублей из средств регионального материнского капитала и потратить их по своему усмотрению. Предлагается выплачивать 20 тысяч рублей и не через 1,5 года, а сразу после рождения ребенка.

"Жизнь диктует необходимость создания дополнительных возможностей для использования средств материнского капитала. Мы это прекрасно понимаем и поэтому регулярно вносим корректировки в действующий закон о поддержке граждан, имеющих детей. Будем и в дальнейшем работать над тем, чтобы этот закон работал как можно лучше в интересах подрастающего поколения", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Ранее сообщалось, что Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об использовании материнского капитала.

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