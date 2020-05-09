"Единая Россия" считает ответственным решение предпринимателей участвовать в праймериз Политика

"Единая Россия" считает ответственным решение предпринимателей участвовать в предварительном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В пресс-службе уточнили, что в 2020 году порядка 40% участников праймериз "Единой России" - представители малого и среднего бизнеса. Это больше, чем в предыдущем году на 10%. Заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов отметил, что решение предпринимателей идти в политику - особенно на фоне пандемии коронавируса - важная тенденция для законотворческой деятельности.

"Предварительное голосование проходит в непростое для России время. И решение представителей бизнеса участвовать в нем - очень ответственное. Предприниматели получили опыт антикризисного управления, который, несомненно, станет для них подспорьем в политической деятельности. Он позволит менять законодательство таким образом, чтобы оно более эффективно работало на задачу поддержки и развития бизнеса и регионах, и в нашей стране в целом", - сказал Сергей Перминов.

Он отметил, что "Единая Россия" смогла объединить людей, которые не просто неравнодушны, но и обладают опытом реальной работы в ситуации кризиса - это, в свою очередь, определяет вектор развития партии.

К примеру, один из участников предварительного голосования в Нижнем Новгороде - председатель региональной общественной организации инвалидов "Ковчег" Роман Пономаренко, человек с ограниченными возможностями здоровья. Он руководит сразу несколькими социальными проектами. Роман Пономаренко уже третий год организовывает международный инклюзивный форум "Территория РИТМА", главная задача которого - воспитать поколение социальных предпринимателей. Кроме того, он намерен развивать проекты, связанные с созданием комфортной городской среды.

Предварительное голосование "Единой России" проходит с 25 по 31 мая — полностью в онлайн-формате. Больше 1,2 млн человек зарегистрировались на сайте предварительного голосования в качестве выборщиков, еще шесть тысяч - как кандидаты.

В Нижнем Новгороде проходит электронное предварительное голосование по отбору кандидатов от партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на очередные выборы депутатов городской Думы, которые состоятся в сентябре.

В этом году из-за пандемии предварительное голосование проходит только в онлайн-формате. Принять участие в голосовании могут все желающие жители города старше 18 лет, зарегистрированные на соответствующих избирательных округах. Проголосовать за того или иного кандидата можно будет до 31 мая включительно на официальном сайте предварительного голосования pg.er.ru.