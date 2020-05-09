Около 1,5 млн рублей направлено из бюджета Дзержинска на проектирование детсада Экономика

Около 1,5 млн рублей направлено из бюджета Дзержинска на проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы для строительства детского сада в микрорайоне Комсомольский. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы по итогам заседания.

Расходы необходимы для выполнения геологических, геодезических работ, а также карстологических изысканий. Детсад рассчитан на 350 мест.

Доходы городского бюджета на 2020 год уменьшены на общую сумму 722, 4 тысяч рублей и составили 5 млрд 918 млн 190 тысяч рублей.

Уменьшение связано с принятием решения о мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности. В частности, юридические лица и предприниматели, чья деятельность приостановлена в связи с пандемией, будут освобождены от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального нежилого фонда с 30 марта по 30 апреля этого года.

Дефицит увеличен на сумму выпадающих доходов и составил в итоге 118 млн 88 тысяч рублей.

Расходы городского бюджета на 2020 год не изменились и составили и составили 6 млрд 36 млн 279 тысяч рублей.

В результате перераспределения ассигнований внутри и между бюджетных статей; более 3,85 млн рублей направлено учреждениям образования на мероприятия, необходимые для предупреждения, распространения, профилактики коронавирусной инфекцией. В том числе, на эти средства будут приобретены дезинфицирующие, моющие средства и рециркуляторы.

Около 2,1 млн рублей перераспределено на выполнение работ по очистке, дезинфекции и ремонту источников нецентрального водоснабжения (шахтных колодцев) в поселках городского округа.

В пресс-службе отметили, что очередное заседание Думы прошло в очном формате с соблюдением необходимых мер, на дистанции. Депутаты голосовали поднятием руки. Все участники заседания были обеспечены средствами индивидуальной защиты.