Завершение ремонта дороги Таремское – Крюки в Павловском районе планируется к 1 июня Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Завершение ремонта дороги Таремское – Крюки в Павловском районе планируется к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня специалисты ГУ автомобильных дорог Нижегородской области проверили качество и соблюдение сроков ремонта дороги "Таремское - Крюки". Работы стартовали неделю назад в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Раньше эта дорога находилась в достаточно плачевном состоянии, автомобилистам приходилось ездить в объезд через Павлово, чтобы попасть в нужный населенный пункт. Благодаря ремонту этого можно будет избежать и сократить путь. Работы на объекте ведутся с опережением сроков и уже выходят на финишную прямую", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На данный момент здесь завершается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Затем подрядчик планирует приступить к устройству обочин.

Ежедневно на объекте трудятся 10 человек, применяется 8 единиц техники. Завершить работы планируется к 1 июня, что на два месяца раньше установленного срока. Стоимость ремонта по контракту составляет 15,7 млн рублей.

Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Павловском районе будет отремонтировано пять участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 12,1 км.

Напомним, общая ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает 195 участков общей протяженностью 878,4 км, в том числе 24 объекта (26,3 км) в Нижнем Новгороде, семь (8,4 км) - в Дзержинске и 164 (843,7 км) - в районах Нижегородской области. До 2024 года планируется привести в нормативное состояние около 5 200 км дорог.