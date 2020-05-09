Последние новости рубрики Общество
28 мая 2020 20:13  [883] Нижний сегодня: главные события дня
28 мая 2020 19:42  [626] Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина объяснила свою досрочную отставку
28 мая 2020 19:06  [203] Архитекторы предложили создать искусственные холмы на пл. Жукова в Нижнем Новгороде
28 мая 2020 18:54  [283] Нижегородская область направит 1 млрд рублей федеральных средств на расселение аварийного фонда
28 мая 2020 18:28  [182] Нижегородская область получит из федерального бюджета на здравоохранение 1,7 млрд рублей
28 мая 2020 18:22  [164] Завершение ремонта дороги Таремское – Крюки в Павловском районе планируется к 1 июня
28 мая 2020 17:57  [479] ГВС отключат позже намеченного срока в семи из восьми районах Нижнего Новгорода
28 мая 2020 17:51  [261] Крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начнут строить в Нижегородской области
28 мая 2020 17:43  [382] Поликлиники Нижегородской области смогут работать в обычном режиме с 1 июня
28 мая 2020 17:08  [192] Детскую игровую зону с водными каналами предлагают создать на бульваре Заречном
Общество

Завершение ремонта дороги Таремское – Крюки в Павловском районе планируется к 1 июня

28 мая 2020 18:22  [164] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Завершение ремонта дороги Таремское – Крюки в Павловском районе планируется к 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня специалисты ГУ автомобильных дорог Нижегородской области проверили качество и соблюдение сроков ремонта дороги "Таремское - Крюки". Работы стартовали неделю назад в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Раньше эта дорога находилась в достаточно плачевном состоянии, автомобилистам приходилось ездить в объезд через Павлово, чтобы попасть в нужный населенный пункт. Благодаря ремонту этого можно будет избежать и сократить путь. Работы на объекте ведутся с опережением сроков и уже выходят на финишную прямую", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На данный момент здесь завершается укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Затем подрядчик планирует приступить к устройству обочин.

Ежедневно на объекте трудятся 10 человек, применяется 8 единиц техники. Завершить работы планируется к 1 июня, что на два месяца раньше установленного срока. Стоимость ремонта по контракту составляет 15,7 млн рублей.

Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Павловском районе будет отремонтировано пять участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 12,1 км.

Напомним, общая ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает 195 участков общей протяженностью 878,4 км, в том числе 24 объекта (26,3 км) в Нижнем Новгороде, семь (8,4 км) - в Дзержинске и 164 (843,7 км) - в районах Нижегородской области. До 2024 года планируется привести в нормативное состояние около 5 200 км дорог.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph