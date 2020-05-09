Мошенники от имени Санэпидемцентра активизировались в Нижегородской области Общество

Фото: архив НИА "Нижний Новгород"

Мошенники от имени Санэпидемцентра активизировались в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В управление поступают обращения от предпринимателей о том, что якобы сотрудник Санэпидемцентра (Сычева Елена Константиновна), предупреждает их о скорой проверке наличия дезинфицирующих средств, масок и перчаток, а также памяток и инструкций Роспотребнадзора. В случае отсутствия на торговой точке нормативно-правовых актов и памяток предлагается приобрести и доставить курьером печатную нормативную документацию.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не осуществляет деятельность по распространению печатной продукции на коммерческой основе, сотрудника Сычевой Е.К. в штате управления нет.

Ведомство просит проявлять бдительность и в случае поступления подобных звонков настоятельно рекомендует обращаться в правоохранительные органы.