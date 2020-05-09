Участник хоровода в Стригинском бору оштрафован на 3 тысячи рублей Общество

Участник хоровода в Стригинском бору оштрафован на 3 тысячи рублей по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Такое постановление вынес Автозаводский районный суд.

Напомним, в 28 апреля в отдел полиции № 1 были доставлены четыре человека. В ходе проверки установлено, что двое из них являются участниками массового гуляния в Стригинском бору, которое было организовано 26 апреля.

Еще двое людей были привлечены в административной ответственности, так как находились в общественном месте в нарушение ограничений, установленных Указом Губернатора № 27 от 13 марта 2020 года.

Ранее, доследственная проверка была организована по информации о хороводе в Стригинском бору на праздновании "Красной горки".

Отметим, что в соцсети ВКонтакте, в группе "Типичный Нижний Новгород", опубликовано соответствующее видео.

Один из участников, извещённый о явке, в суд не явился, вину не признал, от подписи в протоколе об административном правонарушении отказался. Теперь он обязан выплатить штраф.

Постановление в законную силу не вступило.