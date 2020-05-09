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Политика

"Химическая промышленность Нижегородской области имеет свою историю и трудовые традиции", - Евгений Лебедев

31 мая 2020 09:08  [92] Политика

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично председатель регионального парламента Евгений Лебедев поздравил сотрудников химических производств с Днем химика. В этом году праздник приходится на 31 мая.

"Химическая промышленность Нижегородской области имеет свою историю и трудовые традиции. Так, Дзержинск, второй по численности город Нижегородской области, который в этом году отмечает свое 90-летие, вносил и продолжает вносить серьезный вклад в развитие отечественной химии и по праву зовется городом химиков. В нашем регионе развита химическая наука и промышленность, здесь успешно работают как небольшие предприятия, так и гиганты, выпускающие различную химическую продукцию.

За высоким качеством, соответствием всем стандартам и требованиям продукции наших предприятий стоит ежедневный труд, профессионализм и преданность своему делу нижегородских химиков. Особые слова признательности сегодня звучат в адрес ветеранов этой отрасли, на опыте и знаниях которых выросло не одно поколение молодых специалистов", - отмечается в поздравлении.

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