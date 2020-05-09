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Политика

"Детство – это удивительная пора", - Глеб Никитин

01 июня 2020 09:05  [97] Политика

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с праздником.

"Детство – это удивительная пора, когда мир наполнен яркими красками и открытиями, кажется, что нет ничего невозможного и любое море по колено. В то же время детство – важнейший этап в жизни каждого человека, когда формируется здоровье, характер, привычки и ценности. Именно мы, взрослые, должны сделать все от нас зависящее, чтобы детство не утратило своего волшебства, и наши дети росли здоровыми, умными, всесторонне развитыми!

В регионе создана и успешно функционирует система социальной поддержки семей. Прежде всего, мы стараемся помогать несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: из малообеспеченных и неблагополучных семей, сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья. Особая благодарность - педагогам, воспитателям, психологам, медицинским и социальным работникам - всем, кто посвятил себя работе с детьми. Спасибо за вашу душевную теплоту и щедрое сердце!

В праздничный день хочу выразить свое восхищение и признательность тем семьям, где дети растут в атмосфере любви, добра и взаимопонимания. Пусть детство у них будет радостным, беззаботным и счастливым, а все заветные мечты обязательно сбудутся!" – отмечается в поздравлении главы региона.

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