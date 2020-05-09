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Общество

Редкие серебристые облака, через которые видны звезды, появятся на небе в конце июня (ВИДЕО)

29 мая 2020 12:58  [98] Общество
Серебристые облака над Москвой в 2006 году

Серебристые облака над Москвой в 2006 году

Фото: с сайта московского планетария

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Редкие серебристые облака, через которые видны звезды, появятся на небе в конце июня. Об этом сообщается на сайте московского планетария.

"Они могут появляться в течение всего летнего периода, но наибольшая вероятность созерцать их приходится на конец июня", - говорится в сообщении.

Как НИА "Нижний Новгород" пояснил старший научный сотрудник нижегородского планетария Алексей Киселев, наблюдать облака можно только в период близкий к Летнему солнцестоянию (21 июня).

"В Нижнем Новгороде пока никто их не наблюдал, но чуть севернее – уже видят. Например, в Кировской области и Санкт-Петербурге", - сказал он.

Серебристые облака — самые высокие облака в атмосфере Земли. Они появляются, когда Солнце не опускается глубоко под горизонт и его лучи освещают стратосферу. Облака образуются на высоте 75-85 км над поверхностью Земли и движутся со скоростью около 27,8 м/с.

Оптическая плотность серебристых облаков небольшая, сообщает космонавт Роскосмоса Олег Артемьев в соцсети ВКонтакте, поэтому через них могут быть видны звезды.

Природа серебристых облаков полностью не изучена. "Существуют предположения, что они состоят из вулканической или метеорной пыли, но согласно данным со спутника UARS, в основном из водяного льда", - пишет космонавт.

В начале мая он опубликовал видео с видом на серебристые облака из космоса. 

 

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