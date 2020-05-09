Новые ограничения в "наливайках" могут ввести в Нижегородской области Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Новые ограничения в "наливайках" могут ввести в Нижегородской области. Регионам дают право регулировать деятельность таких заведений, сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн подвел промежуточные итоги законодательного регулирования работы "наливаек" на региональном уровне.

Региональные законы о "наливайках" уже приняты в 6 субъектах РФ. В ряде регионов в настоящее время рассматривается увеличение минимальной площади зоны обслуживания таких заведений до 50 квадратных метров. "Единая Россия" будет добиваться принятия аналогичных актов во всех субъектах РФ, несмотря на сопротивление со стороны участников рынка алкогольной продукции, заявил он.

Напомним, федеральный закон подразумевает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров. При этом регионам дают право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу.

В свою очередь координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко сообщила, что по мере выхода из режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в субъектах РФ активисты проекта проверят исполнение федерального закона, региональных актов и наличие у предпринимателей сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной продукции.

Напомним, 28 мая депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении изменения в закон о "наливайках", расположенных в многоквартирных домах. Проект закона разработан фракцией "Единой России" в региональном парламенте.

"После рассмотрения проекта закона в первом чтении мы будем проводить процедуру оценки регулирующего воздействия законопроекта, по итогам которой он будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения предпринимательского сообщества",- рассказал член фракции "Единой России", председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

Ранее более 5 тысяч нижегородцев поддержали инициативу "ЕР" о запрете "наливаек" в жилых домах.