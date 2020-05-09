Нижегородская ярмарка 1 июня проведет онлайн-шоу для детей Общество

Нижегородская ярмарка 1 июня проведет онлайн-шоу для детей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Онлайн-шоу проекта "Ярмарка – детям" состоится 1 июня 2020 года в 10:00 на YouTube-канале и будет посвящено Дню защиты детей. Праздничная трансляция разделена на две части.

В программе первого блока – развлекательное шоу для детей (0 +): веселая зарядка от сети фитнес-клубов "ФизКульт", анимационная программа (для фанатов игры "Майнкрафт", мультфильма "Тролли", фиксиков и Гарри Поттера), шоу научных экспериментов (профессор Лялюшкин научит создавать лавовую лампу дома), занимательный сюжет о безопасности от "Дети Mail.ru" и "Liza Alert", сказка от Театра музыки и песка.

Программу познавательного блока для родителей откроет авторская экскурсия по пространствам Нижегородской ярмарки от блогера Ивана Андреева @go_po_nizhnemu. Также для зрителей выступят психолог Полина Ланская – даст полезные советы для взрослых и детей. Координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин проведет беседу со зрителями о безопасности, а Instagram-блогер Елена Митягина @travelblognn сравнит архивные кадры и современную ярмарку.

С первым днем лета зрителей поздравят директор спортивного комплекса "Море спорта" и актеры детского театра пантомимы "Пиано". В финале трансляции будут объявлены победители конкурсов фотографии и рисунка. Сейчас приём заявок на конкурсы фотографии и рисунка закрыт.

Авторы лучших работ получат подарки от партнёров проекта: мягкие и развивающие игрушки от частного детского сада "Тридевятое царство"; сертификаты на приемы специалистов – профессиональных докторов (консультации врачей-стоматологов, косметологов, дерматолога, офтальмолога) и клубные карты от многопрофильной медицинской клиники "Ника Спринг"; букеты из леденцов от "Ирины Леденцовой"; детский абонемент на месяц занятий в фитнес-клубе "ФизКульт Родионова"; сертификаты на обучение и бесплатные пробные уроки от школы иностранного языка в Нижнем Новгороде "English School".

Информационные партнеры проекта: телекомпания "Волга", новостной портал "NN.RU", журнал "НН.SOBAKA.RU".