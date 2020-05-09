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Общество

Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ "Теплоэнерго"

29 мая 2020 14:15  [124] Общество

Движение транспорта будет ограничено в Нижнем Новгороде в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях, которые организовало АО "Теплоэнерго". Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

В частности, по ул. Республиканской (на участке от дома №25 до пересечения с ул.Ванеева) с 15 июня по 13 июля; по ул. Республиканской (напротив дома №14) с 13 июля по 27 июля; по ул. Республиканской (на участке от дома №25 до пересечения с ул.Ижорской) с 27 июля по 15 августа.

Также движение будет ограничено по ул.Семашко (напротив дома №20) с 8 июня по 1 июля; по ул.Семашко (между домами №5 и №6) с 8 июня по 24 июля; на пересечении ул.Семашко и ул.Б.Печерской с 24 июля по 27 июля; по ул.Семашко (на участке от дома № 9 до пересечения с ул.Б.Печерской) с 27 июля по 8 сентября.

Кроме того, ограничения будут действовать по ул.Пятигорской (напротив дома № 1) с 23 июня по 29 июня с организацией объезда зоны производства работ по прилегающим улицам.

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