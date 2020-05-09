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Общество

Медалистами в этом учебном году стали 564 нижегородских выпускника

29 мая 2020 15:23  [1] Общество

Медалистами в этом учебном году стали 564 нижегородских выпускника, в прошлом году было 496 медалистов. Об этом сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова.

Всего в Нижнем Новгороде в этом году школу закончили 5 804 ученика.

В рамках видеоконференции министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и ректоры Нижегородских вузов рассказали нижегородцам о сроках и порядке проведения ЕГЭ, механизмах подачи документов в высшие учебные заведения, особенностях поступления в университеты в условиях существующих ограничений. ЕГЭ планируется начать 29 июня.

Процедура поступления в вузы будет такой же, как в прошлом году. Изменение коснётся только формы подачи документов абитуриентов на поступление в высшие учебные заведения.

"В этом году ребята смогут подать документы о приеме в вуз двумя способами: через портал "Госуслуг" и в личном кабинете на сайте учебных заведений, куда принято решение о поступлении. 20 июня начинается приём документов. В августе поступившие абитуриенты зачисляются в вузы", - рассказал министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

Также он отметил, что сдача единого государственного экзамена будет проходить в условиях соблюдения санитарных норм, предписанных в этом году: проведение термометрии на входе в пункты сдачи экзамена, дезинфекция помещений, малая рассадка детей в классах.

В ходе встречи стало известно, что русский язык – самый популярный предмет среди учащихся, которые поступают в высшие учебные заведения в этом году. 13 тысяч выпускников школ Нижегородской области выбрали этот предмет для сдачи.

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