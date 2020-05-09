Последние новости рубрики Политика
29 мая 2020 18:37  [119] "Единая Россия" создает новую коммуникационную модель", – Константин Костин
29 мая 2020 16:31  [192] "Праймериз дает возможность каждому гражданину участвовать в дальнейшей жизни региона", - Денис Москвин
29 мая 2020 16:10  [137] "Единая Россия" создает новую коммуникационную модель", – Константин Костин
29 мая 2020 13:24  [318] Новые ограничения в "наливайках" могут ввести в Нижегородской области
29 мая 2020 12:09  [171] "Электронное голосование – большой шаг навстречу будущему", - Вадим Булавинов
29 мая 2020 11:25  [160] "Поправки в Конституцию гарантируют равноправие всех народов, населяющих Россию", - Каринэ Кочарян
28 мая 2020 18:08  [203] "Праймериз дает рост культуре работы партии с населением", - Роман Стронгин
28 мая 2020 16:41  [216] "Единая Россия" считает ответственным решение предпринимателей участвовать в праймериз
28 мая 2020 14:33  [679] "Пик явки в электронном предварительном голосовании "Единой России" пройден", - Сергей Перминов
28 мая 2020 14:28  [276] Глеб Никитин поблагодарил бывшего нижегородского омбудсмена Надежду Отделкину за работу
Политика

"Единая Россия" создает новую коммуникационную модель", – Константин Костин

29 мая 2020 16:10  [137] Политика

Фото: с сайта apn-nn.com

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, оценивая влияние ограничительных мер, введенных в связи с профилактикой коронавируса на активность партий, считает, что "партия "Единая Россия" смогла достойно противостоять возникшим вызовам.

"Партия не ушла на "самоизоляцию", она стала площадкой, на которой была организована работа десятков тысяч волонтеров, где принимались пакеты законов, ориентированных на поддержку различных сфер жизни страны", - считает Константин Костин.

"Кроме того, реалии жизни подтолкнули "Единую Россию" к тому, чтобы роль агрегатора сервисов социальной направленности внедрялась быстро, без раскачки, с колес. Важно, что сейчас, когда многие процедуры перешли в онлайн-формат, "Единая Россия" - единственная из партий, использующая при выдвижении кандидатов на выборах, процедуру предварительного голосования, - не отказалась от ее проведения.

Известный эксперт считает, что "это важный опыт - на его основе партии предстоит проектировать предстоящие избирательные кампании. По сути, сейчас создается и апробируется новая, актуальная вызовам, коммуникационная модель партии на базе цифровой платформы".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph