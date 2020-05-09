"Праймериз дает возможность каждому гражданину участвовать в дальнейшей жизни региона", - Денис Москвин Политика

Депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин принял участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Он отдал свой голос за участника праймериз в Нижегородском районе.

"Внедрение процедуры электронного голосования – это хорошая практика и она должна максимально расширять свои границы, необходимо продолжать разработку онлайн-сервисов, чтобы сделать общение с избирателем более удобным. Голосование через интернет - это возможность привлечь новые группы на избирательные участки. Опыт "Единой России" достаточно интересен, она является цифровой партией, и впервые после Москвы организовала масштабное голосование с помощью интернет сети. Сейчас важно показать легитимность процедуры и обеспечить должный уровень открытости", - прокомментировал депутат Госдумы.

По словам Дениса Москвина, данный механизм голосования, особенно в этот непростой период, дает возможность каждому гражданину принять участие не просто в выборе кандидатов, а в дальнейшей жизни города и региона.

"Возможность принять непосредственное участие в выборах дается гражданам не так часто – раз в год или в несколько лет - и потому ее нужно использовать с чувством ответственности и сопричастности, чтобы сделать свой посильный вклад в процессе определения пути, по которому пойдет регион в период после избирательного цикла", - подчеркнул Денис Москвин.

Напомним, с 25 по 31 мая в Нижнем Новгороде проходит электронное предварительное голосование по отбору кандидатов от партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на очередные выборы депутатов городской Думы, которые состоятся в сентябре. В этом году из-за пандемии предварительное голосование проходит только в онлайн-формате.

Принять участие в голосовании могут все желающие жители города старше 18 лет, зарегистрированные на соответствующих избирательных округах. Проголосовать за того или иного кандидата можно будет до 31 мая включительно на официальном сайте предварительного голосования PG.ER.RU. Процедура регистрации и самого голосование происходит исключительно добровольно, по личному желанию каждого нижегородца.