"Единая Россия" создает новую коммуникационную модель", – Константин Костин Политика

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин оценил введенные на активность партий ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса

"Партия "Единая Россия" не ушла на "самоизоляцию", она стала площадкой, на которой была организована работа десятков тысяч волонтеров, где принимались пакеты законов, ориентированных на поддержку различных сфер жизни страны", - считает Константин Костин.

"Кроме того, реалии жизни подтолкнули "Единую Россию" к тому, чтобы роль агрегатора сервисов социальной направленности внедрялась быстро, без раскачки, с колес. Важно, что сейчас, когда многие процедуры перешли в онлайн-формат, "Единая Россия" - единственная из партий, использующая при выдвижении кандидатов на выборах, процедуру предварительного голосования, - не отказалась от ее проведения", - сказал глава Фонда развития гражданского общества.

Эксперт считает, что это важный опыт - на его основе партии предстоит проектировать предстоящие избирательные кампании.

"По сути, сейчас создается и апробируется новая, актуальная вызовам, коммуникационная модель партии на базе цифровой платформы", - отметил Константин Костин.