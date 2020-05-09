Отдых на Доминиканских островах

Вблизи двух американских континентов расположена Доминикана. Это красивые острова, на которые каждый год съезжает огромное количество туристов. Экскурсионное агентство Republica.pro предлагает услуги бронирования туров и экскурсий. Она помогает сделать отдых на Доминиканских островах запоминающимся и интересным.

На Доминикане имеются красивейшие природные ландшафты и места, аутентичные города с древней архитектурой. На островах можно побывать на VIP экскурсии по Санто-Доминго с гидом. Туристы могут посетить водопад Эль Лимон, заповедник Лос Айтисес, пиратский остров Бакарди. В природных условиях стоит полюбоваться местными китами, это сезонное предложение. На такую экскурсию можно попасть не каждый день. Подъем на гору Редонда не менее интересен.

Агентство бесплатно оказывает такие услуги, как трансфер в магазины, консультации по выбор отеля, аренда столика в рыбном ресторане.

Разновидности экскурсий

Экскурсионные хиты.

Приключенческие экскурсии.

Экскурсионные полеты над островами.

Морские прогулки на судах.

Экскурсии с детьми.

Индивидуальные экскурсии.

Агентство оказывает и ВИП услуги. Например, организует встречу в аэропорту по прибытии и трансфер в аэропорт при отлете с Доминиканы. Есть услуга ускоренной процедуры регистрации на рейс. Туристам предлагаются разнообразные индивидуальные экскурсии по островам на личном автобусе с русскоязычным гидом. Они могут воспользоваться услугами аренды яхт для морских прогулок и рыбалки. В услуги трансфера входит перевозка на автомобилях класса люкс с водителем и полеты на вертолетах.

Агентство организует для туристов аренду автомобилей, трансфер, фотосессии. Она помогает с проведением свадебных мероприятий, арендой недвижимости и покупкой цветов. К услугам его специалистов туристы могут обратиться по разным вопросам. Особенно для посещения разнообразных экскурсий и достопримечательных мест.

Деятельность агентства лицензирована, оно имеет все необходимые разрешения на предоставление услуг. Консультации предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.

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