Обзор производителя муфт Centa

Являясь одним из мировых лидеров в области муфт премиум-класса, Rexnord предоставляет такие же высококачественные решения и услуги для клиентов, какие вы ожидаете от CENTA с 1970 года. Компания изготавливает, а также по всему миру продает, обслуживает специализированные высокотехнологичные механические компоненты. Муфты обеспечивают качество, надежность и простоту обслуживания.

Rexnord продолжает развивать отрасль, предлагая продукты и услуги, которые повышают надежность оборудования. Rexnord приобрела CENTA Power Transmission в 2018 году, присоединившись к лидирующему в отрасли изготовлению и дизайну муфт высшего качества. Современная платформа цифровой производительности – DiRXN, основана на интеграции инновационных технологий.

Rexnord предлагает полный выбор муфт, разработанных для конкретной скорости, крутящего момента и потребностей в мощности. Муфты доступны из различных материалов, подходят для многих областей применения и отраслей промышленности. От широкого применения в условиях высокой температуры и влажности до использования в условиях коррозии и высоких крутящих моментов.

Мембранные муфты CENTADISC

Мембранные муфты Centadisc отличаются простотой в обращении и сборке благодаря модульной конструкции и стандартизации. Например, CENTADISC-C имеет две мембраны, расположенные последовательно и объединенные с армированной волокном трубкой, функционируют как кинематическое соединение с оптимальными рабочими характеристиками. CENTADISC-M предлагает двойную карданную систему с двумя последовательно соединенными мембранами и промежуточной трубкой из стали или пластмассы, армированной углеродным волокном. Чрезвычайно долговечный, маслостойкий и подходит для высоких температур окружающей среды.

Гибкие муфты CENTAFLEX

Гибкие муфты Centaflex имеют широкую сферу применения. CENTAFLEX-A отличается высокоэффективным дизайном с отличной упругостью при кручении. Гасит крутильные колебания и удары и компенсирует значительные осевые, радиальные и угловые смещения. Предназначен для передачи без разрывов и без люфта высоких крутящих моментов. Доступен как осевой фитинг с радиальной установкой. Резиновый элемент доступен в виде разделенного элемента для быстрой замены. Адаптируется к требованиям установки, если применяется как гомокинетический вал.

Эластичные муфты CENTAMAX

Эластичные муфты Centamax оптимизированы для уменьшения отвода тепла и эффективной вентиляции. Будучи прочной муфтой с высокой гибкостью при кручении, является лучшим выбором для безопасной работы приводов, чувствительных к вибрации. CENTAMAX-B специально разработан для автономной установки. Для передачи без зазора средних крутящих моментов. Обеспечивает безукоризненную передачу крутящего момента через стальной фланец на предварительно сжатый резиновый элемент. Надежная и износостойкая конструкция для передачи средних крутящих моментов гарантируется.

Высокоэластичные муфты CENTAX

Эти муфты специально разработаны для главных и вспомогательных приводов. CENTAX-SEC – очень гибкий, имеет компактный дизайн для эффективных и быстрых индивидуальных решений. Муфта для дизельных приводов должна быть такой же бескомпромиссной в отношении простоты монтажа. Мягкая на кручение система муфт CENTAX-SEC обеспечивает конструктивный максимум гибкости. Компоненты серии оптимально подобраны. Несколько комбинаций позволяют различные функции и легко контролировать любую крутильную ситуацию.

Наша компания СКБ-4 предлагает решения практически для любой ситуации. Если вам нужны муфты, компоненты или детали, наша обширная линейка продуктов должнп удовлетворить потребности и обеспечить надежную работу. Мы являемся официальным представителем производителя Centa. Наши обширные предложения гарантируют, что вы найдете оборудование, подходящие для работы, с оптимальной стоимостью. Мы предлагаем сотрудничество на постоянной основе, благодаря чему вы можете воспользоваться отличными ценами, скидками.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.