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Общество

"Горячую" телефонную линию" проведет служба занятости населения Нижегородской области

30 мая 2020 12:22  [101] Общество
Горячую телефонную линию проведет служба занятости населения Нижегородской области

Горячую телефонную линию проведет служба занятости населения Нижегородской области

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, с 1 по 21 июня 2020 года в рабочие дни во всех районных центрах занятости будет проведена "горячая телефонная линия".

В частности, согласно информации, специалисты ведомства проконсультируют граждан и работодателей об изменениях в организации работы службы занятости населения, в том числе о возможностях подачи документов через портал "Работа в России". Также они расскажут об изменениях в законодательстве о занятости населения: увеличении максимального пособия по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, назначении максимального пособия по безработице всем потерявшим работу после 1 марта 2020 года.

Звонки будут приниматься с 08:00 до 20:00 по телефону: 8 (831) 234-07-27.

Кроме того, контакты районных отделов и центров занятости размещены на официальном сайте (czn.nnov.ru) и интерактивном портале (zan.nnov.ru) службы занятости населения Нижегородской области.

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