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Общество

Нижегородцев приглашают поучаствовать в создании онлайн-мозаики ко Дню России

30 мая 2020 12:38  [104] Общество
Нижегородцев приглашают поучаствовать в создании онлайн-мозаики ко Дню России

Нижегородцев приглашают поучаствовать в создании онлайн-мозаики ко Дню России

Нижегородцев приглашают поучаствовать в создании онлайн-мозаики ко Дню России. Об этом сообщает ФГБУ "Центральный музей Великой Отечественной войны".

Согласно информации, совместно с министерством культуры РФ объявлена патриотическая сетевая акция "Цвета российского флага". В частности, честь празднования Дня России на портале "Культура.РФ" разместят масштабную мозаику из фотографий российского триколора.

Отмечается, что участвовать в акции может любой житель России. Для этого нужно до 8 июня 2020 года направить фотографию российского флага на электронный адрес музея: muzeipobedi@yandex.ru; или разместить на своей страничке в соцсетях Facebook, ВКонтакте или Instagram с хэштегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда и #ЦветаРоссийскогоФлага. Под снимком необходимо указать свой город и размеры триколора. Аккаунт участников акции должен быть открытым.

При этом "авторский" триколор можно также сделать своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить - простор для творчества не ограничен.

В День России, 12 июня, в 12:00 по московскому времени, на портале "Культура.РФ" появится масштабная красочная мозаика из тысяч фотографий триколора. Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы, а их авторы получат призы.

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