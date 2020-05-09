Последние новости рубрики Общество
30 мая 2020 14:14  [161] "Ситуация с распространением коронавируса не должна повлиять на подготовку к юбилею Нижнего Новгорода", - Глеб Никитин
30 мая 2020 13:55  [100] Международный день защиты детей в Нижегородской области пройдет в онлайн-режиме
30 мая 2020 12:51  [224] Информацию о благоустройстве парка "Швейцария" к 800-летию Нижнего Новгорода аккумулируют на едином сайте
30 мая 2020 12:38  [103] Нижегородцев приглашают поучаствовать в создании онлайн-мозаики ко Дню России
30 мая 2020 12:22  [100] "Горячую" телефонную линию" проведет служба занятости населения Нижегородской области
30 мая 2020 12:10  [590] Автозавод Нижнего Новгорода продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом в регионе (ПЕРЕЧЕНЬ)
30 мая 2020 11:35  [389] Статистика коронавируса в Нижегородской области: на 30 мая +289 случаев, 3,67 тыс. выздоровевших, 93 погибших
30 мая 2020 11:19  [135] Девять новых остановочных павильонов появятся на Южном обходе Дзержинска по нацпроекту "БКАД"
30 мая 2020 09:48  [194] Более 211,5 тыс. жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус
30 мая 2020 02:49  [348] Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Общество

Международный день защиты детей в Нижегородской области пройдет в онлайн-режиме

30 мая 2020 13:55  [100] Общество

Международный день защиты детей в Нижегородской области пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 1 июня в музеях, театрах и библиотеках пройдут специальные онлайн-проекты, приуроченные к Дню защиты детей. В частности, в социальных сетях учреждений культуры состоятся трансляции концертов, мастер-классов и конкурсов для детей.

Так, виртуальные книжные экскурсии и выставки из фондов пройдут в социальных сетях Нижегородской областной детской библиотеки им. Т. А. Мавриной и научной библиотеки им. В. Ленина.

Нижегородский губернский оркестр и Русский народный оркестр проведут трансляции выступлений и тематических видеороликов.

Нижегородская государственная филармония им. М. Ростроповича в течение дня покажет серию концертов юных музыкантов-виртуозов.

В программе Историко-архитектурного музея-заповедника – онлайн-экскурсия по выставке детских игрушек и дистанционный мастер-класс по городецкой росписи "Городецкий петух".

Добавим, 1 июня в соцсетях Регионального управления культурно-образовательными проектами будут опубликованы работы победителей конкурса креативного детского творчества "ЯRКО". До 31 мая юные танцоры, певцы и художники в возрасте от 5 до 17 лет могут отправить видеозаписи и фотографии своих работ на официальную почту конкурса: folk@kulturann.ru.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта "Культура" президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2024 году на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз – число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph