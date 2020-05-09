Международный день защиты детей в Нижегородской области пройдет в онлайн-режиме Общество

Международный день защиты детей в Нижегородской области пройдет в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 1 июня в музеях, театрах и библиотеках пройдут специальные онлайн-проекты, приуроченные к Дню защиты детей. В частности, в социальных сетях учреждений культуры состоятся трансляции концертов, мастер-классов и конкурсов для детей.

Так, виртуальные книжные экскурсии и выставки из фондов пройдут в социальных сетях Нижегородской областной детской библиотеки им. Т. А. Мавриной и научной библиотеки им. В. Ленина.

Нижегородский губернский оркестр и Русский народный оркестр проведут трансляции выступлений и тематических видеороликов.

Нижегородская государственная филармония им. М. Ростроповича в течение дня покажет серию концертов юных музыкантов-виртуозов.

В программе Историко-архитектурного музея-заповедника – онлайн-экскурсия по выставке детских игрушек и дистанционный мастер-класс по городецкой росписи "Городецкий петух".

Добавим, 1 июня в соцсетях Регионального управления культурно-образовательными проектами будут опубликованы работы победителей конкурса креативного детского творчества "ЯRКО". До 31 мая юные танцоры, певцы и художники в возрасте от 5 до 17 лет могут отправить видеозаписи и фотографии своих работ на официальную почту конкурса: folk@kulturann.ru.

Напомним, в рамках реализации нацпроекта "Культура" президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить к 2024 году на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз – число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.