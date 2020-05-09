Более 36 тысяч нижегородцев уже приняли участие в праймериз "Единой России" в Гордуму Политика

Более 36 тысяч жителей Нижнего Новгорода участвовали в предварительном голосовании "Единой России" по выбору кандидатов в депутаты Гордумы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сегодня – 31 мая – последний день праймериз, который проходит в формате электронного голосования. Сами выборы депутатов состоятся в сентябре 2020 года.

Как сообщает пресс-служба, в настоящий момент свои голоса за кандидатов уже отдали более 36,5 тысяч нижегородцев.

"Предварительное голосование дает возможность жителям лучше узнать претендентов на выборные должности, их профессиональный уровень; понять, какие у них приоритеты в работе, как они готовы помогать людям. И мы видим, что нижегородцы активно подключились к процедуре, более 36 тысяч горожан уже выбрали своих кандидатов. И это высокий результат, тем более, что в этом году праймериз впервые проходил в новом формате – полностью в онлайн", - сказал руководитель регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Он напомнил, что на сайте pg.er.ru размещена информация обо всех участниках предварительного голосования, а также видеообращения, в которых претенденты рассказывают о себе, своих проектах и предложениях по развитию Нижнего Новгорода и решению проблем жителей. И у нижегородцев сегодня до конца дня еще есть возможность выбрать наиболее понравившихся участников.

Руководитель исполнительного комитета отметил, что в этом году из-за пандемии "Единая Россия" не стала отказываться от проведения предварительного голосования. На протяжении многих лет партия полагается на мнение своих избирателей в выдвижении кандидатов на выборы любого уровня.

"Мнение жителей при выборе кандидатов для партии важно и принципиально. Поэтому с учетом сегодняшних реалий было принято решение о проведении процедуры в дистанционном режиме. И этот формат оказался очень востребованным и удобным для людей. И, что особенно важно – открытым и прозрачным и для участников, и для избирателей, а также абсолютно безопасным в сохранении персональных данных выборщиков. Думаю, что в дальнейшем онлайн-голосования станут одним из постоянных и действенных форматов и в нашей избирательной работе, и другой партийной деятельности", - подчеркнул Алексей Антонов.

Напомним, с 25 по 31 мая "Единая Россия" проводит электронное предварительное голосование по отбору кандидатов для последующего выдвижения на основных выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода, которые состоятся 13 сентября 2020 года. В этом году из-за пандемии предварительное голосование проходит только в онлайн-формате.