"Праймериз "Единой России" является хорошим трамплином для дальнейшей работы", - Андрей Дахин Политика

Профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин прокомментировал проведение предварительного голосования "Единой России" перед основным туром выборов городских депутатов

"Проведение предварительного голосования – важная внутрипартийная процедура, которая показывает, что внутри партии существует конкуренция, что внутри есть своя схема работы с кадрами. Это говорит о том, что кандидаты, которые выходят на основные выборы – далеко неслучайные люди, они будут отобраны с опорой на мнение жителей. А то, что в голосовании на праймериз участвуют не только члены и сторонники "Единой России", а все желающие избиратели – это хороший опыт, потому что у партии появляется возможность протестировать кандидатов на свободной аудитории", - сказал Андрей Дахин.

Как подчеркнул эксперт, общее число проголосовавших избирателей и по России, и по Нижнему Новгороду говорит о том, что партия выбрала хороший вектор взаимодействия с обществом, который необходимо использовать и в дальнейшем.

"Я, наблюдая за работой партии, вижу, что она реагирует на возникающие внешние обстоятельства. В этот раз ставка была сделана на дистанционный механизм организации голосования. Могу сказать, что опыт в целом удался, это подтверждает и количество участников предварительного голосования, и количество проголосовавших за предложенные кандидатуры. Мы сейчас находимся в непростой ситуации в связи с инфекцией, и искать разные варианты взаимодействия с населением – это очень важная часть работы для партии, которая позволяет ей не отставать от жизни", - добавил Андрей Дахин.

По словам профессора, сейчас есть достаточно острая внутрипартийная конкуренция. Это говорит о том, что площадка предварительного голосования "Единой России" для выхода на выборы обладает ценностью и является хорошим трамплином для дальнейшей работы.

"Любые праймериз – это уже часть агитационного процесса, который со временем дает свои "за" или "против", которые непосредственно проявятся на основных выборах. Поэтому по итогам мероприятия очень важно понять, насколько хорошо новые или старые механизмы воспринимаются потенциальным избирателем, принявшим участие в праймериз. В этой части, думаю, после подведения и анализа итогов партии будет понятно, каким образом выходить на основные выборы. К тому же для кандидатов это важнейшая мотивация – заручиться поддержкой жителей. В этом году в депутаты хотят выдвинуться много молодежи и людей, которые участвовали в социально ориентированной работе, но не в качестве депутатов, а в качестве организаторов социальных проектов. Конечно, они тестируют себя в новых обстоятельствах, потому что здесь нужно донести свое послание до потенциального избирателя и понять, насколько оно получает положительный отклик", - резюмировал Андрей Дахин.