"Все леса в Нижегородской области охвачены видеонаблюдением", – Глеб Никитин

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Все леса в Нижегородской области охвачены видеонаблюдением. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
В общей сложности под постоянным видеоконтролем в регионе находится более 3,2 млн гектаров лесных массивов.
"Использование новых технологий позволяет выявлять лесные пожары на ранней стадии. Пока на территории региона установилась прохладная и дождливая погода, но в любой момент ситуация может измениться", - сказал губернатор.
"Забота о сбережении наших лесных богатств напрямую связана с сохранением и улучшением экологической обстановки. Активная работа ведется в рамках национального проекта "Экология", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина", - добавил Глеб Никитин.
Усиление системы обнаружения лесных пожаров - одна из приоритетных задач лесного хозяйства региона. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что в настоящий момент на территории Нижегородской области в круглосуточном режиме функционирует 91 видеокамера. Камеры установлены на вышках сотовых операторов.
Система видеонаблюдения "Лесохранитель" интегрирована со спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, которой оборудованы воздушные суда, осуществляющие авиационное патрулирование лесов, а также беспилотные летательные аппараты.
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