Снижение ограничительных мер в Вологодской области

В конце 2019 года еще никто не подозревал, что китайский вирус приведет к мировой пандемии. Однако, к сожалению, именно это и случилось за последние 4 месяца. Из-за скорости распространения нового заболевания и его последствий, нагрузка на медицинские учреждения стала достаточно высокой. Чтобы ее уменьшить, многие страны начали вводить карантинные меры. Не обошли их стороной и в России, особенно когда фиксировался ежедневный прирост заболевших по несколько тысяч человек.

Вологодская область и первая волна снятия ограничительных мер

За последнюю неделю в России значительно улучшилась ситуация по заболеваемости новым вирусом. Многие эксперты уже уверенно утверждают, что страна выходит на плато, тем самым появляется возможность снять ограничительные меры.

О нововведениях сообщил глава региона Олег Кувшинников на собрании штаба по коронавирусной инфекции. Первая волна снятия ограничений в Вологодской области начнется со второго июня. Так с этого дня возможна работа непродовольственных магазинов, площадь которых не больше 400 кв.м. Помимо этого, в список работающих заведений также входят:

1. Магазины строительной техники и товаров.

2. Мебельные магазины.

3. Парикмахерские и салоны красоты.

Кроме того, жителям региона разрешат заниматься физкультурой на свежем воздухе, только не больше двух человек, при этом соблюдая дистанцию друг с другом не меньше 5 метров.

Также появится возможность прогуливаться в парковых зонах, но нее более 2-ух человек и соблюдая дистанции. Ограничения все еще остаются на прогулках в местах большого скопления людей (детские площадки, заведения и пр.).

Кроме того, глава региона Олег Кувшинников предложил возобновить работу муниципальных перевозок, а также восстановить работу «Вологодского авиапредприятия» рейсами в Москву и Санкт-Петербург.

Однако, запреты все еще распространяются на проведение массовых мероприятий и работу различных заведений. Новые ослабления ограничительных мер – это лишь маленький шаг вперед, который понемногу восстанавливает привычную жизнь региона. Но стоит отметить, что на дальнейшее снятие ограничительных мер можно рассчитывать только в том случае, если не будет прироста новых заболевших.

Источник: афиша Вологды.

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