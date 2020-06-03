Плоды какао
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Плоды какао впервые созрели в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.
Дерево растет в ботаническом саду университета. Сотрудники ждали, когда оно начнет плодоносить, 15 лет.
Какао весьма привередливо – оно не переносит температуру ниже +20° и выше +29°. Почва должна быть рыхлая. Также его необходимо защищать от прямых солнечных лучей и ежедневно обильно поливать.⠀
Напомним, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры "Ботаника, физиология и защита растений" Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Евгений Михалев рассказал НИА "Нижний Новгород", какие растения можно выращивать в городской квартире.
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