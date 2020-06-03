Плоды какао впервые созрели в Нижегородской области Общество

Плоды какао Фото: ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Плоды какао впервые созрели в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

Дерево растет в ботаническом саду университета. Сотрудники ждали, когда оно начнет плодоносить, 15 лет.

Какао весьма привередливо – оно не переносит температуру ниже +20° и выше +29°. Почва должна быть рыхлая. Также его необходимо защищать от прямых солнечных лучей и ежедневно обильно поливать.⠀

Напомним, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры "Ботаника, физиология и защита растений" Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Евгений Михалев рассказал НИА "Нижний Новгород", какие растения можно выращивать в городской квартире.