Суд обязал горадминистрацию расселить аварийный дом на ул.Магаданской в разумные сроки

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Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода расселить аварийный дом на ул.Магаданской в разумные сроки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В пресс-службе пояснили, что многоквартирный дом 11 А по улице Магаданской в 2018 году признан аварийным и подлежащим сносу.
Между тем, дом находится в таком состоянии, что угрожает жизни и здоровью граждан. Однако срок его расселения назначен на 2033 год.
Прокурор района обратился в суд с просьбой признать действия администрации города незаконными и обязать мэрию установить разумные сроки сноса дома и расселения жителей.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора.
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