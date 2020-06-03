Суд обязал горадминистрацию расселить аварийный дом на ул.Магаданской в разумные сроки Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд обязал администрацию Нижнего Новгорода расселить аварийный дом на ул.Магаданской в разумные сроки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В пресс-службе пояснили, что многоквартирный дом 11 А по улице Магаданской в 2018 году признан аварийным и подлежащим сносу.

Между тем, дом находится в таком состоянии, что угрожает жизни и здоровью граждан. Однако срок его расселения назначен на 2033 год.

Прокурор района обратился в суд с просьбой признать действия администрации города незаконными и обязать мэрию установить разумные сроки сноса дома и расселения жителей.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора.