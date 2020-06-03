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Общество

"ТНС энерго НН" напоминает об оплате счетов, несмотря на запрет начисления пени

04 июня 2020 11:52  [104] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает, что запрет на начисление пени до 1 января 2021 года (в соответствии с постановлением правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020) не отменяет обязанность оплаты счетов за электроэнергию.

Во время пандемии компания ПАО "ТНС энерго НН" не ограничивает потребителям коммунальной услуги подачу электроэнергии. Она также не взимает пени за долги, которые могут возникнуть во время действия карантинных мер.

При этом в пресс-службе компании обратили внимание, что данные меры – временные и не освобождают потребителей от обязанности оплачивать счета за потребленную электроэнергию вовремя и в полном объеме.

"К сожалению, некоторые потребители превратно поняли постановление правительства и позволили себе не оплачивать в срок потребленный ресурс. Но большая часть клиентов компании всё же оказалась добросовестными плательщиками: они серьезно относятся к своим обязательствам и понимают, что лучше оплатить своевременно, чем накапливать задолженность", - рассказал начальник департамента по работе с потребителями ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

За счёт собираемых платежей ПАО "ТНС энерго НН" приобретает электрическую энергию на оптовом рынке для нужд Нижегородского региона, в срок оплачивает услуги сетевых и инфраструктурных организаций и обеспечивает надежность энергоснабжения. Ответственного отношения к платежам компания ждет и от своих клиентов - потребителей электроэнергии, тем более, что это право закреплено законодательно.

"Ресурсоснабжающие организации вправе требовать через суд погашения задолженности. При этом оплатить судебные издержки обязан будет тоже должник", - напомнила Галина Шулимова.

ПАО "ТНС энерго НН" рекомендует своим клиентам не допускать образования задолженности, так как неоплаченные суммы со временем копятся, становятся значительными, и их оплата в будущем, после снятия всех ограничений, может стать серьёзной проблемой.

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