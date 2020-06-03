"Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию за поправки в Конституцию", - Николай Лешков Политика

"Жители России должны серьезно отнестись к предстоящему голосованию, которое назначено на 1 июля. Не игнорировать его, а прийти и высказать свое мнение. Позиция граждан должна быть услышана российской властью", - считает председатель Нижегородского регионального отделения российского военно-исторического общества Николай Лешков.

"Конституция – это основной закон государства, закон прямого действия. Уже давно было понятно, что в Конституцию Российской Федерации нужно что-то добавлять, что-то менять в основном законе. Очень важно, чтобы средства массовой информации четко довели до каждого жителя страны все поправки, все изменения. Часто в разговорах с людьми слышу: "Надо хотя бы знать, за что голосовать". Многие даже не знают, сколько поправок внесено и каких. Но мало принять поправки: очень многое зависит от отношения к ним простых граждан и тех, кто по служебным обязанностям должен следить за тем, чтобы Конституция правильно работала", - отметил Лешков.

"Скажем, есть у нас закон "Об образовании", который гласит, что образование есть воспитание плюс обучение. Но зачастую мы видим, что воспитание, если оно и есть, то где-то далеко, на заднем плане. А ведь это основное. Человек должен понимать, для чего он учится, какой он вклад в соответствии со своим образованием и профессией может внести в развитие государства и общества. То же самое и с Конституцией", - считает Николай Лешков.