ЛУКОЙЛ помог организовать передвижную выставку фотографий в Шахунье Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ПАО "ЛУКОЙЛ" продолжает помогать в реализации нижегородских проектов, которые стали победителями конкурса компании в 2019 году. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Шахунский музей с проектом "Блики ХХ века" стал победителем конкурса в номинации "Духовность и культура". Проект предполагал создание широкоформатной фотовыставки известного Шахунского краеведа И.С. Сенатова, а также разработку наглядных материалов, рассказывающих о данной коллекции фотографий, бережно хранящихся в Шахунском музее.

Авторам проекта предстояло проделать немалую работу. Были оцифрованы фотографии, изготовлены подстановки для них, произведена широкоформатная печать фотографий и буклетов для презентации выставки.

Презентация фотовыставки "Блики ХХ века" состоялась в День народного единства на территории городского Дворца культуры.

После закрытия основной экспозиции, была организована работа передвижной фотовыставки по школам городского округа город Шахунья.

"Благодаря участию в Конкурсе и поддержке компании "ЛУКОЙЛ" мы имеем уникальную коллекцию снимков, в которой отражены события жизни людей минувшего века в различных тематиках", - сказал руководитель проекта, директор МБУК "Народный фольклорно-этнографический музей" Ирина Чипак.

"С фотографий смотрят на нас восторженные лица людей, услышавшие звуки музыки патефона, напряженные лица солдат, застывшие в ужасе от взрывов вражеских бомб, наивные лица деревенских девушек и парней на занятиях ликбеза, семейный снимок в тихой и уютной обстановке за столом у самовара, лица, вдохновленные строительством коммунизма и светлого будущего на предвыборном митинге, доверчивые лица детей, с надеждой смотрящих в будущее, и лица умудренных жизненным опытом стариков", - добавила она.

Главным достижением проекта стало предоставление возможности показа уникальной фотоколлекции широкому кругу лиц. Теперь все школьники городского округа смогут ознакомиться с историей своей малой Родины.

На данный момент экспозиция "Блики ХХ века" представлена в Народном фольклорно-этнографический музее в Шахунье. В этом году проект также принял онлайн участие в "Ночи музеев". Планируется, что исторические фотографии продолжат свой путь: руководители проекта готовы направить выставку по запросу в любой другой музей области после снятия ограничений по пандемии.

В компании напомнили, что прием заявок от некоммерческих организаций и муниципальных образований на участие в конкурсе продлится до 15 июня 2020 года включительно.