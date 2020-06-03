"Ростелеком" охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО Общество

"Ростелеком" завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта "Информационная инфраструктура". Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических линий связи, более тысячи социально значимых объектов обеспечены скоростным интернетом, отметили в пресс-службе компании.

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах ПФО.

"Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие огромную значимость для страны. "Ростелеком" как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект "Цифровая инфраструктура" – еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть от запланированного годового объема работ", - сказал заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" – технический директор Андрей Кононенко.

В Нижегородской области "Ростелеком" построил 437 км оптики до 186 социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 168 учреждениях социальной сферы региона, 462 оставшиеся будут подключены в 2021 году.

"Госконтракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов Нижегородской области заключен на сумму более 800 млн рублей и рассчитан на три года – с 2019-й по 2021-й. Это средства федерального бюджета. Большая часть объектов, в которых появится скоростной интернет – это школы. Доступ к сети сейчас необходим как никогда раньше и ученикам, и преподавателям" - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания "Ростелеком" и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".