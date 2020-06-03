Последние новости рубрики Общество
04 июня 2020 13:57  [89] Нижегородская область получит 291 миллион рублей на обеспечение бесперебойного вывоза ТКО
04 июня 2020 13:32  [103] "Ростелеком" охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО
04 июня 2020 13:29  [85] Сквер на Звездинке планируют благоустроить до 1 сентября
04 июня 2020 13:28  [83] ЛУКОЙЛ помог организовать передвижную выставку фотографий в Шахунье
04 июня 2020 13:20  [85] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила плановые ремонты на магистральных трубопроводах
04 июня 2020 13:11  [149] Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий вылечился от коронавируса
04 июня 2020 12:21  [126] Четырехярусный фонтан установят в рамках благоустройства парка в Богородске
04 июня 2020 12:08  [967] Роструд разъяснил порядок оплаты дополнительного выходного в июне
04 июня 2020 11:52  [132] "ТНС энерго НН" напоминает об оплате счетов, несмотря на запрет начисления пени
04 июня 2020 11:37  [121] Суд обязал горадминистрацию расселить аварийный дом на ул.Магаданской в разумные сроки
Общество

"Ростелеком" охватил оптикой свыше тысячи социально значимых объектов в ПФО

04 июня 2020 13:32  [103] Общество

"Ростелеком" завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта "Информационная инфраструктура". Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических линий связи, более тысячи социально значимых объектов обеспечены скоростным интернетом, отметили в пресс-службе компании.

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах ПФО.

"Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие огромную значимость для страны. "Ростелеком" как технологический партнер государства реализует в национальных интересах крупнейший проект "Цифровая инфраструктура" – еще один шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть от запланированного годового объема работ", - сказал заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" – технический директор Андрей Кононенко.

В Нижегородской области "Ростелеком" построил 437 км оптики до 186 социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 168 учреждениях социальной сферы региона, 462 оставшиеся будут подключены в 2021 году.

"Госконтракт на подключение к сети интернет социально значимых объектов Нижегородской области заключен на сумму более 800 млн рублей и рассчитан на три года – с 2019-й по 2021-й. Это средства федерального бюджета. Большая часть объектов, в которых появится скоростной интернет – это школы. Доступ к сети сейчас необходим как никогда раньше и ученикам, и преподавателям" - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания "Ростелеком" и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph