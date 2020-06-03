Нижегородская область получит 291 миллион рублей на обеспечение бесперебойного вывоза ТКО Общество

Нижегородская область получит 291 миллион рублей из федерального бюджета на оказание в 2020 году коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), что позволит обеспечить выполнение целей, показателей нацпроекта "Экология" в соответствии с указом президента. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Режим повышенной готовности, действующий в нашем регионе уже третий месяц, повлиял на собираемость взносов за вывоз мусора. Но, несмотря на снижение объемов платежей, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами региональные операторы продолжают предоставлять в ежедневном режиме. В нашей области ситуация не так критична, но тем не менее средства из федерального бюджета помогут существенно поддержать отрасль и обеспечить ее бесперебойную работу: мусор из контейнеров будет вывозиться ежедневно и без отклонений от графика", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В общей сложности на обеспечение бесперебойного вывоза мусора субъектам Российской Федерации будет выделено более 8,1 миллиарда рублей.

Ранее Глеб Никитин обращался к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с предложением предусмотреть меры поддержки региональных операторов по обращению с ТКО на безвозмездной основе, поскольку есть риски в обеспечении и поддержании качества данных услуг, оказываемых потребителям.