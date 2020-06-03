Последние новости рубрики Общество
04 июня 2020 17:07  [69] Сельхозярмарки вновь открылись в Нижегородской области
04 июня 2020 16:53  [92] Грозы и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области
04 июня 2020 16:34  [92] Директор МУП "ЖКХ" из Нижегородской области оштрафован за нарушение графика дезинфекции
04 июня 2020 16:30  [318] Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области
04 июня 2020 16:19  [90] "Два самых сильных героических образа – это медработник и волонтер", - Глеб Никитин
04 июня 2020 15:45  [127] Голосование по выбору территорий для благоустройства в Нижегородской области стартует 23 июня
04 июня 2020 15:43  [104] "Наша Победа" обратится к TV с просьбой рассказать о претендентах на звание "Город трудовой доблести"
04 июня 2020 15:20  [116] Талантливые школьники Нижегородской области будут бесплатно учиться в "Ростелеком. Лицее"
04 июня 2020 15:16  [590] Около 150-200 человек ежедневно заболевает коронавирусом в Нижнем Новгороде
04 июня 2020 14:52  [114] Исследование банка "Открытие": женатые и замужние чаще обращаются к врачам для онлайн-консультаций
Общество

"Два самых сильных героических образа – это медработник и волонтер", - Глеб Никитин

04 июня 2020 16:19  [90] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил работу регионального волонтерского штаба всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" 4 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Два самых сильных героических образа прошедших месяцев – это медицинский работник, ведущий борьбу с коронавирусной инфекцией, и волонтер, помогающий людям из группы риска. Многие общественные организации подключились к благотворительной деятельности. И один из самых ярких проектов - всероссийская акция взаимопомощи "МыВместе". Проект стартовал в середине марта 2020 года для оказания помощи пожилым людям в период распространения коронавируса. Он начинался с доставки медикаментов и еды на дом, но со временем вышел за эти рамки. Уже выполнено около 58 тысяч заявок нижегородцев, а участие в работе волонтерского штаба принимают почти 1 800 человек", - сказал Глеб Никитин.

"Мы в обязательном порядке будем и дальше поддерживать добровольческое движение. У нас появляются новые задачи. С одной стороны, произошел переход на первый этап снятия ограничений, с другой, - это лишь первый шаг к общей стабилизации ситуации. К сожалению, инфекция продолжает распространяться, поэтому мы будем привлекать волонтеров, в том числе к разъяснительной работе об опасности заболевания. Важно постоянно напоминать людям о необходимости соблюдения режима самоизоляции, использования масок в общественных местах. Помимо такой работы, волонтеры могли бы участвовать и в контроле соблюдения требований безопасности со стороны организаций, которые возобновили деятельность в условиях режима повышенной готовности", - добавил Глеб Никитин.

Организация в регионе штаба "МыВместе" – итог совместной работы "Волонтеров медиков", ОНФ и Ассоциации волонтерских центров. При формировании штаба был учтен опыт отработки обращений, поступивших на прямую линию президента.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph