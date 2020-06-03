"Два самых сильных героических образа – это медработник и волонтер", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил работу регионального волонтерского штаба всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" 4 июня 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Два самых сильных героических образа прошедших месяцев – это медицинский работник, ведущий борьбу с коронавирусной инфекцией, и волонтер, помогающий людям из группы риска. Многие общественные организации подключились к благотворительной деятельности. И один из самых ярких проектов - всероссийская акция взаимопомощи "МыВместе". Проект стартовал в середине марта 2020 года для оказания помощи пожилым людям в период распространения коронавируса. Он начинался с доставки медикаментов и еды на дом, но со временем вышел за эти рамки. Уже выполнено около 58 тысяч заявок нижегородцев, а участие в работе волонтерского штаба принимают почти 1 800 человек", - сказал Глеб Никитин.

"Мы в обязательном порядке будем и дальше поддерживать добровольческое движение. У нас появляются новые задачи. С одной стороны, произошел переход на первый этап снятия ограничений, с другой, - это лишь первый шаг к общей стабилизации ситуации. К сожалению, инфекция продолжает распространяться, поэтому мы будем привлекать волонтеров, в том числе к разъяснительной работе об опасности заболевания. Важно постоянно напоминать людям о необходимости соблюдения режима самоизоляции, использования масок в общественных местах. Помимо такой работы, волонтеры могли бы участвовать и в контроле соблюдения требований безопасности со стороны организаций, которые возобновили деятельность в условиях режима повышенной готовности", - добавил Глеб Никитин.

Организация в регионе штаба "МыВместе" – итог совместной работы "Волонтеров медиков", ОНФ и Ассоциации волонтерских центров. При формировании штаба был учтен опыт отработки обращений, поступивших на прямую линию президента.