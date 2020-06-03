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Общество

Директор МУП "ЖКХ" из Нижегородской области оштрафован за нарушение графика дезинфекции

04 июня 2020 16:34  [89] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Директор МУП "ЖКХ" оштрафован за нарушение графика дезинфекции. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 4 июня 2020 года.

В судебном заседании было установлено, что директор МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Шарангского района организовал дезинфекцию в пяти многоквартирных домах всего один раз - 8 мая, чем нарушил установленный график.

Вину он признал, но штраф должен выплатить. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, около 150-200 человек ежедневно заболевает коронавирусом в Нижнем Новгороде.

По данным на 4 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 169 человек, причем 319 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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