Директор МУП "ЖКХ" из Нижегородской области оштрафован за нарушение графика дезинфекции Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Директор МУП "ЖКХ" оштрафован за нарушение графика дезинфекции. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 4 июня 2020 года.

В судебном заседании было установлено, что директор МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" Шарангского района организовал дезинфекцию в пяти многоквартирных домах всего один раз - 8 мая, чем нарушил установленный график.

Вину он признал, но штраф должен выплатить. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, около 150-200 человек ежедневно заболевает коронавирусом в Нижнем Новгороде.

По данным на 4 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 11 169 человек, причем 319 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".