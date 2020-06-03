SCG расширяет партнерство с федеральным оператором Gallery Бизнес

Фото: SCG

Нижегородский OOH оператор SCG c 1 июня расширил сферу сотрудничества с компанией Gallery. Об этом сообщили в SCG.

Теперь нижегородская компания сможет предлагать клиентам все рекламные поверхности, расположенные в областном центре.

Первые договоренности между SCG и Gallery были достигнуты в конце 2019 года, когда компания получила эксклюзивный доступ к размещению рекламы на статичных билбордах.

"За прошедшие месяцы нам удалось обеспечить положительную динамику продаж и загрузки рекламных конструкций благодаря профессиональному подходу и широкой базе рекламодателей", - сообщил коммерческий директор SCG Роман Петровский.

"В дополнение к существующим договоренностям, с июня мы также сможем предлагать цифровые поверхности Gallery клиентам из региона. Это стало результатом успешной работы SCG на первом этапе и свидетельствует о доверии Gallery к нам, как к локальному партнеру", - отметил он.

"Сейчас мы имеем максимально качественную адресную программу, в которой задействованы ключевые магистрали и транспортные развязки во всех районах Нижнего Новгорода - проспекты Ленина, Гагарина, улицу Родионова, Московское шоссе и другие участки с большим трафиком автомобилей и максимальным охватом потенциальной аудитории", - подчеркнул Роман Петровский.

"Итоги мая показали, что наш альянс с "Рекстар", который мы заключили месяц назад оказался продуктивным, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции", - добавил коммерческий директор SCG.

Роман Петровский подчеркнул, что сейчас все digital-конструкции, к которым есть доступ у SCG, интегрированы в систему сбора аудиторных данных.

"Как и в случае с "Рекстар", цифровые поверхности Gallery будут подключены к SSP-платформе, через которую осуществляется запуск и контроль за размещением рекламных кампаний. Также, это дает возможность рекламодателям использовать новые модели размещения и измерения в DOOH – посткампейны, ретаргетинг, оплата за контакты и др. В течение июня будет установлены датчики и wi-fi сниферы, смонтированы проектные высокочеткие камеры для автоматического фототчета", - объяснил специалист.

"У Gallery уже есть успешный опыт реализации инновационных размещений рекламных кампаний в Москве, и мы одинаково понимаем задачи развития сегмента DOOH, который должен стать более технологичным и эффективным в плане продвижения рекламы", - подытожил он.