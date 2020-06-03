Житель Дзержинска получил три года поселения за смертельное ДТП с автобусом Происшествия

Житель Дзержинска получил три года поселения за смертельное ДТП с автобусом Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Дзержинска получил три года поселения за ДТП, в котором один из пассажиров его автомобиля получил смертельное ранение. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что ДТП произошло в сентябре 2019 года, когда 27-летний молодой мужчина вез троих пассажиров к железнодорожному вокзалу Дзержинска. Во время поездки он пренебрегал правилами дорожного движения, совершал многочисленные обгоны на высокой скорости.

Около остановки общественного транспорта водитель не успел затормозить и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате один из его пассажиров автомобиля получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых скончался в больнице, а другой - тяжкие телесные повреждения. Еще пострадали два пассажира автобуса и кондуктор.

Суд приговорил виновника ДТП к трем годам лишения свободы в колонии поселении, а также взыскал с него в счет возмещения морального вреда и материального ущерба в пользу матери погибшего более 2 млн рублей, в пользу другого потерпевшего – 500 тысяч рублей.