Сотрудники нижегородских медорганизаций начали получать региональные выплаты за работу с COVID-19, - власти Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о региональных стимулирующих выплатах сотрудникам медицинских организаций, работающим с COVID-19, за март – июнь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Всего на эти цели будет направлено 150 млн рублей, выплаты уже начались", - говорится в сообщении.

"Многие категории сотрудников, работающих с инфицированными коронавирусом пациентами, не попали в перечень тех, кому положены федеральные выплаты. Например, это специалисты диагностических центров, принимающие пациентов на компьютерную томографию амбулаторно. У них уровень риска при контакте с больными сопоставим с риском, которому подвергаются их коллеги, работающие с больными непосредственно в стационарах. Технические специалисты, инженерные кадры, уборщицы – все эти люди трудятся с полной самоотдачей, и их надо обязательно вознаградить", - говорит Глеб Никитин.

"Из соображений справедливости мы посчитали возможным и необходимым таким работникам обеспечить дополнительные выплаты за счет бюджета региона", - добавил губернатор.

Согласно распоряжению правительства региона от 2 июня 2020 года (№570-р), ежемесячные выплаты положены специалистам, работающим на станциях скорой помощи: среднему медперсоналу, задействованному в комплектации и укладке препаратов и инструментов; водителям; уборщикам производственных и служебных помещений - в размере 20% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Нижегородской области за 9 месяцев 2019 года.

Инженеры отделения амбулаторного диализа получат 40% от среднемесячного дохода, слесари-сантехники стационаров и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования стационаров учреждений, плотники, рабочие, обслуживающие кислородные станции, - 30%, а служащие - 50%.

Также 50% от среднемесячного дохода будет начислено специалистам технической поддержки стационаров. Уборщикам производственных и служебных помещений стационаров, лифтерам, работникам прачечных, кастеляншам и буфетчицам предусмотрены выплаты в размере 30% от среднемесячного дохода.

Работающим на горячей линии студентам Приволжского исследовательского медицинского университета и медколледжей положены выплаты в 20% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе за 9 месяцев 2019 года.

Порядок начисления и предоставления выплаты стимулирующего характера будет определяться министерством здравоохранения Нижегородской области.

"Планируется, что получить эти средства сотрудники смогут уже в июне", - поясняется в релизе.

На сегодняшний день в регионе обеспечены федеральные стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, в соответствии с постановлениями правительства РФ №№ 415 и 484 на общую сумму порядка 600 млн рублей.

По постановлению правительства РФ от 02.04.2020 №415 осуществлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения ею, в сумме более 121 млн рублей. Произведено 8 904 выплаты.

По постановлению правительства РФ от 12.04.2020 №484 осуществлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, в сумме более 467 млн рублей. Произведена 8 371 выплата.