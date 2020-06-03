Строительство частного дома: основные этапы

Убегая от городской суеты, многие предпочитают строительство своего частного дома. К сожалению, на самостоятельное возведение сооружения может уйти не один год, поэтому многие обращаются в строительные компании. Заказать строительство домов недорого можно на представленном ресурсе.

Основные этапы

Строительство частного дома – сложная процедура, включающая в себе огромное количество разнообразных этапов. Прежде всего, перед основными работами, специалист проводит детальный анализ участка.

Проект представляет собой не простое изображение, а полноценный макет, где детально прорисована каждая деталь. Кроме того, в сам проект входит и различная документация, которую в дальнейшем предоставляют в государственные органы.

Заказывать проект лучше у опытного специалиста, ведь он сможет построить макет настолько детально, с учетом всех особенностей участка и учитывая все пожелания клиента.

Проекты бывают двух видов:

Типовые. Обычно в строительных компаниях есть уже готовые проекты, которые можно использовать. Индивидуальный. Такой проект изготавливают индивидуально, учитывая все пожелания клиента. Стоимость его намного дороже, чем типового.

После того, как проект был создан, можно переходить к подсчету сметы. Цена всего здания будет примерная, соответствующая рыночным ценам. При этом стоимость каждого этапа полностью зависит от его особенностей и дороговизны используемых материалов.

После бумажных этапов переходят непосредственно к самому строительству. Этот процесс состоит из следующих этапов:

Основа. В качестве основы в доме выступает фундамент, который переносит всю тяжесть дома на грунт, не позволяя сооружению деформироваться от климатических условий. Возведение стен. Самый популярный материал для этого – кирпич. Он выглядит привлекательно, долговечен, при этом устойчив к коррозии и грибку. Кровля. Самый популярный материал – натуральная черепица. Установка дверей и окон. Отделка фасада. Проведение коммуникаций. Отделочные работы.

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