Нижегородский наркополицейский обвиняется в мошенничестве на 1,2 млн рублей Происшествия

Наркополицейского из Нижнего Новгорода обвиняют в мошенничестве на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае 2016 года наркополицейский получил оперативную информацию от своей знакомой о том, что в отношении неё возбуждено уголовное дело связанное с незаконным приобретением наркотических веществ.

Сотрудник ФСКН заверил последнюю, что может оказать содействие и повлиять в дальнейшем на приговор суда по данному уголовному делу. Полицейский сообщил, что при рассмотрении дела в Автозаводском районном суде, подсудимой будет назначено наказание не связанное с лишением свободы. Стоимость "услуги" – 1,2 млн рублей.

Обвиняемый вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, молодые нижегородские наркосбытчики получили 6-11 лет лишения свободы.