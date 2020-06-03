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Общество

"Человек, неуважительно относящийся к ветеранам войны, оскорбляет весь наш народ", - Сергей Малиновский

05 июня 2020 15:56  [194] Общество

"Человек, неуважительно относящийся к ветеранам войны, оскорбляет весь наш народ", - заявил генеральный директор фонда "Нижегородский кремль", председатель Нижегородской региональной историко-культурной общественной организации "Петровский союз" Сергей Малиновский, комментируя публикацию Алексея Навального в соцсети, в которой он назвал предателем ветерана войны.

"Начну с того, что мнение такого деятеля, как Навальный, лично для меня вообще не имеет никакого авторитета. Но абсолютно любой человек, позволяющий себе неуважительное, хамское отношение к ветеранам, которые спасли нашу страну, тем самым оскорбляет весь наш народ. Такие высказывания надо приравнивать к пропаганде фашизма и наказывать за это по всей строгости. Каждый, кто смеет недостойно говорить о наших ветеранах, является врагом нашей страны", - считает Сергей Малиновский.

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