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Общество

Нижегородская ветеринарная служба вакцинировала более 32 тысяч животных против эмфизематозного карбункула с начала 2020 года

06 июня 2020 10:54  [116] Общество

Почти 32 тысячи голов крупного рогатого скота в Нижегородской области вакцинировано с начала 2020 года против эмфизематозного карбункула (эмкара). Об этом сообщили в комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.

Вакцинация проводится как в личных подсобных хозяйствах, так и в хозяйствах области.

В ведомстве сообщают, что госветслужба обеспечена вакциной за счет средств федерального бюджета в полном объеме, запас вакцины в области составляет около 125 тысяч доз.

В ветнадзоре напомнили, что эмфизематозный карбункул (эмкар) – острое неконтагиозное инфекционное заболевание преимущественно крупного рогатого скота (КРС), вызываемое бактерией Clostridium chauvoei. Характеризуется хромотой, крепитирующим (злокачественным) отеком и приводит к быстрой гибели животных.

В связи с этим во всех муниципальных районах и городских округах организована вакцинация животных, которую проводят специалисты региональной ветеринарной службы.

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