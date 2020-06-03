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Общество

"Болдинская осень" внесла огромный вклад в становление русского литературного языка, - Глеб Никитин

06 июня 2020 11:14  [83] Общество

6 июня отмечается День русского языка и Пушкинский день.

С этим праздником жителей региона поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Русский язык – одно из главных достояний нашей страны. Мы гордимся его красотой и богатством, историей и величием. С первого слова приходит к нам любовь к родной речи. Язык связывает людей во всем мире, где бы они ни находились. Наша задача – беречь это достояние", - отметил глава региона.

""Тоска, тоска! Он в Нижний хочет, в отчизну Минина", - эти строки из "Евгения Онегина" Александр Сергеевич Пушкин писал на нижегородской земле. Именно здесь, находясь в уединении во время холерного карантина в России, великий поэт испытал один из самых крупных приливов вдохновения в своей жизни. "Болдинская осень" внесла огромный вклад в становление русского литературного языка, стала одним из символов нашей культуры", - сказал Глеб Никитин.

"Всех, кто любит русский язык, всех поэтов, писателей, филологов поздравляю с этим замечательным праздником. Пусть никогда вдохновение не оставляет вас!" - добавил губернатор.

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